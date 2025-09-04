女優の中条あやみ（28）が4日に自身のインスタグラムを更新。夏らしいカジュアルな装いで、テーマパークを満喫する姿を公開し、反響を呼んでいる。中条は3日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の新感覚アトラクション「18番地の魔女〜感情と戯れる魔女の館」（5日から11月3日まで）の開催に先立ち、オープニングセレモニーに登場した。投稿では「イベントのあとに！！」とつづり、セレモニー終了後にパークを楽