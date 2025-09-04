４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２４４円０９銭（０・６２％）高の３万９８３１円０４銭だった。２日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、２４６銘柄（約７４％）が値上がりした。前日の米株式市場で、米グーグル親会社アルファベットなどのハイテク株が上昇した。これを受けた東京市場では、生成ＡＩ（人工知能）の普及で需要増が見込まれるデータセンター関連や、情報通信