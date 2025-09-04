麻薬取締法違反の疑いで逮捕された俳優・清水尋也容疑者（２６）の兄で俳優の清水尚弥（３０）が４日、インスタグラムを更新し、声明を発表した。声明の中で尚弥は、「今回の件で報道にある内容が事実だとしたらそれはいかなる理由でも許されるべき事ではありません」と非難。一方で「両親もおらずこの世にただ一人の弟です。今後同じような過ちを繰り返さぬよう、彼を見守り支えていきたいと思います」と思いも吐露した。【