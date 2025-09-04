1991年以来34年ぶりとなる東京での世界陸上が13日に開幕する。ウクライナ選手団が4日、合宿地の栃木で練習を行った。ウクライナには女子走高跳の世界記録保持者・Y.マフチク（23）や男子ハンマー投げのパリオリンピック™銅メダル・M.コカーン（24）らがいる。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手連覇のかかるマフチクは「那須塩原の足湯は、素晴らしかった。ただ終わったあと、すごく暑くて…」と日本文