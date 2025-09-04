気象庁は、新たに近畿地方に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】和歌山県に5日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れ気象庁は、台風15号の影響で和歌山県では5日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や河川の氾濫に厳重な警戒が必要です。（ANNニュース）