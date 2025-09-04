日本高野連は４日、公式ホームページのプロ志望届提出者一覧を更新し、新たに６人を追加した。横浜、中日、楽天でＮＰＢ通算３０勝を挙げたドミンゴ・グスマン氏（５０）を父に持つ、幸福の科学学園のエミール・セラーノ・プレンサ投手と、同じドミニカ人留学生のユニオール・エルイン・ヌニエス・ジャケス捕手（３年）が提出。また、西条の１８２センチ左腕・宇佐美球児投手らが公示され、提出者は２４人となった。全日本大