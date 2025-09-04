大雨で河川が氾濫し浸水被害を受けた五城目町でボランティアによる復旧作業がはじまりました。一方、コメの収穫を目前に冠水被害にあった地元の農業法人からは「米の買取価格が上がっている中、品質が落ちるのが心配だ」と不安の声が聞かれました。五城目町の社会福祉協議会は4日、大雨の被害を受けた地域の復旧作業に取り掛かりました。ボランティアを依頼したのは、内川川のそばで暮らしている田島米子さん73歳です。2日、男鹿市