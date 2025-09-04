北海道・知床沖で２０２２年に発生した観光船沈没事故をめぐり、乗客の家族らが損害賠償を求めている裁判です。９月４日、３回目の口頭弁論が開かれ、原告側が桂田社長の尋問を実施するよう札幌地裁に求めました。この裁判は２０２２年、知床半島沖で観光船が沈没し、２６人が死亡・行方不明となった事故で、乗客の家族ら３３人が被告の桂田精一社長と運航会社に対し、およそ１５億円の損害賠償を求めています。４日は３回目の口頭