丁寧に手作りされた商品が勢ぞろいしています。 福祉作業所で作った約6000点を販売するバザーが、諫早市で始まりました。 クッキーなどの焼き菓子や、まんじゅうに手作りの小物、採れたての野菜など、約6000点の商品が集まりました。 諫早市で始まったバザーは、障害のある人の社会参加の促進などを目指し、毎年開かれる人気のイベントです。 今年は開幕まであと10日となった「ながさきピー