マレーシアのアンワル首相（左）と握手を交わす北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝3日、北京（アンワル氏のフェイスブックから、共同）【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が訪問先の中国・北京でマレーシアのアンワル首相と3日に短時間、接触していたことが4日分かった。北朝鮮とマレーシアは、2017年に金氏の異母兄、金正男氏がクアラルンプール国際空港で殺害された事件などの影響で21年に断交しているが、双方とも礼