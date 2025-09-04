中国の習近平国家主席、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮通信＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は4日、北京で会談した。中国国営通信新華社が報じた。習氏は両国の「ハイレベル交流と戦略的な意思疎通を強化させたい」と表明。金氏も「中国と各レベルで交流を密接にし、経済貿易協力を深化させたい」と応じ、連携強化で一致した。中朝両国はトランプ米政権をにらみ、冷え込んで