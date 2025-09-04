長田洋一さん俵万智さんのベストセラー歌集「サラダ記念日」などを世に送り出したことで知られる編集者の長田洋一（おさだ・よういち）さんが8月27日午後3時45分、腎不全のため長野県安曇野市の病院で死去した。80歳。長野県出身。葬儀は近親者で行った。喪主は妻久美子（くみこ）さん。1944年韓国・大邱生まれ。河出書房新社に入社し文芸誌「文芸」を担当、後に編集長を務めた。「サラダ記念日」の他、中上健次さんや立松和平