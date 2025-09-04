作家で「BREAKINGDOWN」にも出場し“アウトローのカリスマ”の異名を持った瓜田純士（45）が4日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の「レンタル怖い人」時代の写真を公開した。「レンタル怖い人」は、威圧感のある見た目の「怖い人」を貸し出すというサービス。公式サイトでは「いじめや対人トラブルの解決にご活用ください30分プランは2万円、3時間プランは5万円」と説明していたが、物議をかもし8月31日に突然の