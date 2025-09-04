TBSの野村彩也子アナウンサー（27）が4日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しのモデルと“週末箱根旅”に行ったことを報告した。自身のインスタグラムで「週末箱根旅」と題して投稿。「都会の喧騒から離れて癒されました…せいかちゃんと食べておしゃべりして寝て笑。ロマンスカーからずっと楽しかった」と仲良しのモデル古畑星夏と箱根旅を楽しんでいる様子を公開した。最後に「8月の思い出になったなあ」と締めた