去年11月、千葉県野田市の住宅に侵入し、ショルダーバッグなどおよそ140万円相当を盗んだとして実行役や指示役など4人が逮捕された事件で、新たに飲食店従業員の女が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、東京・板橋区の飲食店従業員で、当時19歳の女です。女は共謀のうえ、去年11月、野田市の住宅に寝室の窓ガラスを割って侵入し、ショルダーバッグや腕時計などおよそ140万円相当を盗んだ疑いがもたれています。この