◇プロ野球セ・リーグ巨人ーヤクルト（4日、ぎふしん長良川球場）カード3連勝を目指す巨人。先発はプロ初勝利を目指す又木鉄平投手です。前日の試合で3勝目をあげた森田駿哉投手とは同期入団で、負けじと白星をあげたいところです。巨人は岐阜での打率が4割7分を超えている丸佳浩選手を1番に持ってきています。セ・リーグ唯一の3割打者である泉口友汰選手は3番と4番岡本和真選手の前に陣取っています。ヤクルトの先発、吉村貢司