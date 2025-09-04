ジャーナリストの田原総一朗氏（９１）が４日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「ウーマンラッシュアワー」村本大輔のライブに出掛けたことを明かした。田原氏は「村本大輔さんのライブに行ってきました」と報告。続けて「村本さんの早口スタイルは９１歳の僕には聞き取りにくいのだけど、隣の席の親切な方が通訳してくれたのでとっても楽しかった」と、?速射砲?のようにまくし立てる村本のスタイルに困惑し