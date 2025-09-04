4日午前3時に発生した台風15号は、薩摩、大隅地方を強風域に巻き込みながら北上しています。引き続き土砂災害や強風、高波に注意が必要です。 台風15号は、午後5時の推定で宮崎市の南東およそ30キロにあり、中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大瞬間風速は25メートルで、北に25キロの速さで進んでいるとみられます。風速15メートル以上の強風域に、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方の広い範囲が入っています。 このた