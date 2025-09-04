LE SSERAFIMが日本時間9月4日、アメリカ・ニューアークのプルデンシャル・センター（Prudential Center）で「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN NORTH AMERICA」の幕を開けた。初の北米ツアーにも関わらず、ニューアーク、シカゴ、グランドプレーリー、イングルウッド、サンフランシスコ、メキシコシティでの6公演が全席完売するなど、グローバル人気の高さを証明した。オフィシャルレポートを掲載する。LE SSERAFIMは、