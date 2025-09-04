架空の投資話で知人から1000万円をだまし取ったとして、占い師として活動していた女が逮捕されました。女は、およそ70人から20億円を集めたとみられています。詐欺の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の田斉法子容疑者（51）です。警察によりますと、田斉容疑者は7年前、福岡市内に住む女性に架空の投資話を持ちかけ、現金1000万円をだまし取った疑いです。当時、田斉容疑者は「占星術師」として活動していて「建物の土台に水