自民党岡山県連／内山登 幹事長 自民党は総裁選の「前倒し」を巡り意見の集約を進めています。こうした中、自民党岡山県連は4日、前倒しを「求めない」ことを決めました。 （自民党岡山県連／内山登 幹事長）「岡山県連としては要求すべきでないということで諮りまして、了承してもらったと」 自民党岡山県連は岡山県議会議員25人による常任総務会を開き、総裁選の前倒しの是非について非公開で協議しました。 自民