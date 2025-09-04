台風15号の接近にともない、東海地方でも緊張感が高まっています。 【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション 4日午後3時。三重県津市の御殿場海岸は、台風の接近に伴って岸に打ち付ける波の高さも普段より高くなっています。津市の御殿場海岸では きょうとあす、海上アスレチック施設「御殿場ウォーターカメハウス」を休業します。 また、実りの季節を迎えている愛知