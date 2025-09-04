台風15号の進路予想4日午後5時推定提供：ウェザーニューズ 台風15号は日本の南の海上から北上していますが、徐々に東へを進路を移す見込みです。岡山・香川には5日朝から昼前にかけて最も接近する見込みです。 香川県には波浪注意報が発表されています。不必要に海に近付くのは避けましょう。フェリーに影響が出ています。四国汽船などは高松と直島、また宇野と直島を結ぶ便などを4日夜から5日