【山粼武司 これが俺の生きる道】#21【これが俺の生きる道】広島市民球場でプロ初出場も…一軍との大きなレベル差を痛感したプロ3年目で一軍初出場となった1989年9月7日。初打席の空振り三振で味わった一軍と二軍の実力差。「上」と「下」の違いは待遇面にも及ぶ。星野仙一監督はあえて、一、二軍に大きな格差をつけた。二軍で遠征に行けば、肌着類は全て自分で洗わなければいけない。ランドリー屋さんに出せるのはユニ