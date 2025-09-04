山形市の40代女性がことし6月、SNSで知り合った男からおよそ1050万円分の暗号資産をだまし取られていたことがわかりました。警察は、SNSでやり取りを重ねて関係を深める手口の「SNS型ロマンス詐欺」とみて調べています。被害にあったのは山形市の40代の女性です。警察によりますと、ことし6月、女性の「フェイスブック」のアカウントに「新田」と名乗る日本人男性からメッセージが届き、やり取りを重ねるようになりました。7