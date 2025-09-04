ポンドに買戻し、英長期債利回り低下＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ポンドdが買い戻されている。ポンドドルは1.3417レベルまで下押しされたあと、足元では1.3445近辺と、前日ＮＹ終値水準に反発している。ポンド円は高値を199.49近辺に更新。ユーロポンドは安値を0.8666近辺に更新。この日も英３０年債利回りが低下しており、一時５．５７４％となっている。 GBP/USD1.3445GBP/JPY199.41EUR/GBP0.8666