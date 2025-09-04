◆第９６回都市対抗野球大会▽２回戦ヤマハ１２―１大阪ガス（４日・東京ドーム）７年連続４６度目出場のヤマハ（浜松市）は２回戦で大阪ガス（大阪市）に１２―１で快勝した。２回に９番・土山翔内野手（２２）の右前適時打で先制。３回には指名打者・森川凌が右中間に１号２ランを放つなどで４―０とリードを広げた。９回にはコーチ兼任の１番・矢幡勇人（３５）から４者連続安打、その後、前野幹博（３０）の３ランなどで