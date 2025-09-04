東京Ｖは４日、都内で順大と練習試合を行い、１―１で引き分けた。リーグ戦で出場機会が少ないメンバーや今夏加入したＤＦ松田、吉田、ＦＷ唐山らが出場。前半４２分に失点を許して前半は０―１で折り返し。後半の終盤にようやく押し込む時間帯となり、後半４５分にＦＷ熊取谷の左ＣＫをＦＷ白井亮丞が頭で合わせて同点に持ち込んだが、１―１で引き分けに終わった。Ｊ１残留圏内の１４位にいるものの、２年連続残留に向けて