俳優・財前直見の手作り流しそうめんの様子が、きょう4日放送のBS日テレ『なおみ農園』（毎週木曜後10：00）で公開される。【写真】財前なおみファミリーが流しそうめん冷やし中華風を満喫同番組では、財前が大分県で実践する本格的なスローライフに完全密着。今回は、とにかく暑い今年の夏とあって、少しでも涼を取るべく“流しそうめん”を開催することに。「みんなでやった方が楽しいよ！」と、財前ファミリーに加えて