帰宅途中の女性にバイクで背後から近づき、体を触った疑いで40歳の男が逮捕されました。今井圭人容疑者は7月3日未明、東京・町田市の人通りの少ない路地で、自転車で帰宅途中だった女性の体を触った疑いが持たれています。今井容疑者は、フルフェイスのヘルメットをかぶり、バイクで女性に背後から近づいて体を触ったあと、バイクから降りてさらにわいせつ行為に及んだということです。今井容疑者は、「性的欲求がたかぶってわいせ