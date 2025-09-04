新型コロナウイルスの感染者の高止まりが続いています。去年、おととしは9月いっぱい感染者の多い状態が続いたことから、今年もしばらくは感染者の増加に注意が必要です。県のまとめによりますと、県が定点とする25の医療機関で先月31日までの1週間に確認された新型コロナウイルス感染者は、先週から16人増え、236人でした。高齢者施設を中心に集団発生も13件報告されています。全国的にのどの強い痛みを伴う新たな変異株「ニンバ