横手市でビールの原料の一つホップの収穫が行われています。今年は7月の高温と雨不足で例年にない栽培管理を強いられましたが、農家の努力で質の高いホップに仕上がっているということです。ビールの苦みや香りの元になるホップ。横手市は全国有数のホップの産地で、大雄地区を中心に20戸の農家が合わせて約16ヘクタールの畑で栽培に取り組んでいます。収穫はトラクターの荷台につけたはしごに登って行い