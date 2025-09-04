社会人ラグビーチーム秋田ノーザンブレッツの選手などが新たなシーズンの開幕を前に秋田市役所を訪れました。所属するリーグでBグループに降格して迎える新シーズン、“勝ち切る自信”を持って3日後の開幕戦での勝利と、1シーズンでのAグループ復帰を目指します。秋田市役所を訪れたのは社会人ラグビーのトップイーストリーグに所属する秋田ノーザ