今日だけでいいから学校休ませて登園して初めて耳にしたママ友の失踪。仲良しだったのに何も知らなくて／消えたママ友（1）「今日だけでいいから学校を休ませて…」小学5年生の6月、娘が涙を流してつぶやいた言葉が、不登校のきっかけでした。漫画家・野原広子さんの娘・トモちゃんが小学生時代に経験した不登校。「学校を休ませて」という娘の初めての訴えを聞いた野原さんは、「今日だけだよ」と動揺しつつも許可を出します。「