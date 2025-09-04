「かづの北限の桃」の主力品種、川中島白桃の収穫がいま最盛期を迎えています。夏の気温が高かったことから、糖度が高く甘さたっぷりのおいしいモモを楽しめるということです。鹿角市十和田大湯の佐藤一さんの果樹園では、「かづの北限の桃」の主力品種、川中島白桃の収穫が4日、本格的に始まりました。全国の産地の中で最も遅い時期に市場へ出荷される、鹿角のモモ。糖度や色、それに大きさの基準を満たしたものだけが、「北限の