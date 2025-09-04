ばあば、孫にオヤツあげすぎ問題もう大丈夫だよ！ 威嚇しまくりの捨てられていた子猫を拾った日／茶トラのやっちゃん（1）脱走、障子破り、肉球パンチ…おてんば猫と暮らす日々は、笑いあり涙あり！ある日、道で鳴き続けている子猫を保護した著者・類さんとその家族。これまでに犬や亀は飼っていたものの、初めての猫との生活は新しい発見の連続！ 「やっちゃん」と名付けられた愛らしい子猫と暮らしていくうち、次第に家族にも変