『2026年版羽生結弦カレンダー』が2025年10月頃よりハゴロモから発売予定となっている。 【画像】羽生結弦のカレンダー、公開カット 本作は壁掛けタイプと卓上タイプの2種類が用意され、すでに新たな中面デザインの一部が特別公開された。公開されたカットには、リンク上での演技とも日常の表情とも異なる羽生結弦の多彩な姿が収められており、鋭い眼差しで魅せる瞬間から、柔らかに微笑む穏やかな表情まで幅広