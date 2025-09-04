9月4日、モンゴルのウランバートルで開催されている『FIBA U16アジアカップ2025』の準々決勝進出決定戦が行われ、グループフェーズを首位通過した日本代表（FIBAボーイズランキング26位）の対戦相手が、チャイニーズ・タイペイ代表（同51位）に決まった。 チャイニーズ・タイペイはグループBをニュージーランド代表に次ぐ2位で通過。準々決勝進出決定戦では、レバノ