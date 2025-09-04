東京証券取引所が４日に発表した８月第４週（８月２５～２９日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が３０３１億５４３０万円と２週連続の売り越しとなった。前週は１９８８億６７４９万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は３３２８億円の売り越し。現物・先物の合計では６３６０億円と４週ぶりに売り越した。前週は３３１億円の買い越しだった。