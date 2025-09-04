■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０９月０４日１４８円３７～３８銭（▼０．３６） ０９月０３日１４８円７３～７５銭（△０．０９） ０９月０２日１４８円６４～６６銭（△１．５８） ０９月０１日１４７円０６～０８銭（△０．０６） ０８月２９日１４７円００&#