日銀が４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４８円３７～３８銭と前営業日に比べ３６銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７２円８４～８８銭と同２１銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６４９～５１ドルと同０．００１４ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS