日本たばこ産業（JT）は9月2日から、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の新カラーバリエーションとなる、「アンバーヘイズ」をCLUB JTオンラインショップおよび全国のPloom Shopなどにて、数量限定で順次発売する。スターターキットの価格は2980円。●個性を鮮やかに表現「Ploom AURA」は、「味わい」を中心に進化した加熱式たばこ用デバイスで、5月の先行発売、7月の全国拡販を経