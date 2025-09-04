日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月4日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3419枚だった。 ◯2025年9月限（特別清算日：9月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 13419( 13419) ソシエテジェネラル証券7856(7856) バークレイズ証券3792(379