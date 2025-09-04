2025年9月4日、韓国・マネートゥデイによると、東京・世田谷区で40歳の韓国籍の女性が刃物で切りつけられて死亡した事件に関する日本と韓国の報道の違いが、韓国のインターネット上で論争を呼んでいる。記事によると、日本のメディアは同事件で逮捕された韓国籍の男の顔と実名を公開した。一方、韓国のメディアは顔にモザイク処理を施し、実名を伏せて報じた。これが韓国のネット上で「なぜ韓国は犯罪者の顔を隠すのか」と論争を呼