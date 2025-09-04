9月3日、俳優・清水尋也（ひろや）容疑者が、麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。「3日早朝に警視庁の家宅捜索をうけ、清水容疑者の自宅から乾燥大麻とみられるものや使用器具が発見され、同居している20代女性とともに逮捕されたことが報じられました。清水容疑者は、『大麻を持っていたことは間違いありません』と容疑を認めているといいます」（芸能記者）その後、調べに対し、20歳の頃にアメリカのLAに語学留学に行った際