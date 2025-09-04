中国商務部報道官は9月4日、米国原産の輸入光ファイバー製品に対し、迂回（うかい）防止措置を発動すると表明しました。報道官によると、2025年3月4日、中国国内企業の申請を受け、商務部は米国原産の輸入カットオフ波長シフトシングルモード光ファイバー製品に対する迂回防止調査を開始しました。本件は中国初の迂回防止調査事案です。商務部は法に基づき調査を実施し、その手続きは公開透明で、関係各方面の権利を十分に保障しま