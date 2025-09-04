俳優でラッパー、プロサーファーの眞木蔵人の近影が話題になっている。1977年創業の老舗サーフショップ「TF SURF SHOP」（静岡県牧之原市）が、9月1日、公式Instagramを更新。《coming soon！》と投稿され、眞木の顔のイラストをモチーフにしたトップスをみずから着用した写真が2枚公開されている。眞木はシルバーグレーの立派なハンドルバースタイルの口髭をたくわえており、若いころのイメージとはかなり変わっている印象