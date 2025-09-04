パナソニックは、「ドルツプレミアム W音波振動ハブラシ スマート EW-DT88」を2025年9月上旬に発売する。本体がスリム化、持ちやすく磨きやすい8年ぶりにフルモデルチェンジを行い、「歯間フィットブラシ」と「W音波振動」のかけ合わせで、歯間の歯垢除去力は同社比200％を実現したという。独自の2方向の高速振動を行う「W音波振動」が進化。歯と歯ぐきの境目に沿って横方向に動くリニア音波振動は毎分約3万1000ストロークで、歯周