気象庁は、東北地方に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】東北地方に線状降水帯の予測情報気象庁は宮城県で5日明け方〜朝にかけて、岩手県で5日朝〜昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や河川の氾濫に厳重な警戒が必要です。（ANNニュース）