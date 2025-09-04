4日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝148円台前半で取引された。午後5時現在は前日比36銭円高ドル安の1ドル＝148円37〜38銭。ユーロは21銭円高ユーロ安の1ユーロ＝172円84〜88銭。米国の景気減速への懸念から、米連邦準備制度理事会（FRB）が9月にも利下げするとの観測が強まり、日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが優勢だった。米国で5日に発表される8月の雇用統計を控え、様子見ムードもあった。市場関係者